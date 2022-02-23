「台灣反中、抗中就能保台嗎？」台獨大老、前副總統呂秀蓮發出心聲，她更進一步指出擺脫統獨要用智慧超前部署，主張2022年召開台灣民間國是會議，用統合取代統一，將2022年訂為台灣和平年。聽了呂秀蓮這番話，容我這個1949年在兩岸分裂時出生在馬祖，又鋼鐵般意志促統的老人家，一吐心中的塊壘。

呂秀蓮以及一些民進黨轉變了嗎？答案是真的。因為中國大陸的崛起，以及戰機逼台等因素，產生了思想上的「拐點」，但他們放不下早年參與台獨的面子，所以言語上，應是換了湯來包裝，但可以供大陸涉台單位來研究台獨猖狂的今天，兩岸或可對呂秀蓮的以上的主張做些「思想解放」的響應：

我以下列兩點粗作分析與建議，敬請指教。

一：寄望於台灣的呂秀蓮們，以及國民黨的獨台分子啊，包括朱立倫、陳以信、林為洲們，甚至馬英九、吳敦義、江啟臣們，也必須思考走上大陸的談判桌，接受同宗的中國大陸所謂的「任何政黨、團體以及個人，可以來大陸談民主協商」。當然要談呂秀蓮所謂統合取代一中，承認「一個中華」取代「一個中國」，更重要的「民主協商」的最後必須融合，必須有個雙方接受統一的結局。反之，台獨和獨台，是絕不可能一拖再拖的。

二：寄望於中國大陸：一個中華當然跟一中同義，這樣可以給足呂秀蓮及獨台份子的面子，在尚未接受呂秀蓮所謂2022年推出「台灣和平年」的內涵之時，大陸可以超前部署做出更有利於台灣接受「民主協商」，那就是大量釋出台青到大陸求學，在招生上給予更大的放寬和優惠。其次福建省是兩岸先行之省，先釋出一名副省長和若干名市、縣、鄉、鎮級的副級幹部，給予台灣45歲左右的優秀有經驗的人士來擔任，以二到三年為限，如果表現良好，可以陞遷或拓展鄰近各省，甚至轉道中央工作。讓台灣看清楚中國大陸不但歡迎台灣人在大陸經商，也大量接受台青到大陸求學，以及擔任官職，共為中華民族的人民服務。

寫到這裡，大家想想，言行偏獨的林為洲當年是台獨的民進黨，後來加入了現在的國民黨，更早年高雄市長楊秋興不也是民進黨，後來加入國民黨來選舉。一言蔽之，這是人性，他們都想「為人民服務」不是嗎？還有當年的台獨林正傑，後來不滿台獨成為無黨派，而現在他已成為正宗的統派。台灣政黨是可以跳來跳去的，所以建議大陸的涉台問題思考上，不妨以台灣人的視角為之，何況台灣的台獨和獨台幾乎已達90%，你不如此操作，縱令武統成功，而人心又如何收拾呢？如今台獨的呂秀蓮們早已看到戰爭將臨的恐怖，她的呼聲一定會在台灣島上發生「蝴蝶效應」。今後她的這種思維，一定會發酵，會有更多的聲量來附和她。因此，中國大陸何妨順水推舟，助其實現，也唯有如此，才能順利完成中華民族的偉大復興啊！

坦白說，當前台獨在台灣的發展已達高峰，兩岸的政治矛盾也越來越激化，逆向求生制勝之道，不妨共同解放思想從呂秀蓮的話切入來思考。所謂窮則變變則通，唯有這樣的操作，民進黨的台獨以及國民黨的獨台分子，或可走出一條「求生共贏」之路，避免「武統」的血腥災難。（作者為前立法委員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※