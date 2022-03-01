烏克蘭軍隊挺過俄羅斯第一擊，俄烏展開談判，無論最終結果如何，烏克蘭生靈塗炭已淪為最大輸家，俄羅斯人民也將因西方國家的制裁而受苦。兩岸關係與俄烏關係本質不同，但俄烏戰爭的慘況告訴我們，兩岸只能在和平發展過程中逐步化解政治分歧，不能存在任何其他選項。

烏克蘭走偏路線

俄烏戰事在兩岸社會都引起轟動，也一定程度讓兩岸民粹重燃。北約對烏克蘭口惠而實不至，戳中了對岸網民的興奮點，熱切討論俄軍「閃電戰」模式能否應用於「武統台灣」。同樣，在綠營長期「親美抗中」宣傳影響下，雖有人對美國先後拋棄阿富汗、烏克蘭感到五味雜陳，也有人出現「以戰止戰」的天真想法，再度把炮口向內對「親中勢力」大加撻伐。

更令人憂心的是，面對兩岸同時升起的民粹聲浪，官方並非呼籲冷靜或設法抑制，反而予以縱容甚至操作利用。蔡總統在烏克蘭戰爭前後兩次國安會議，反覆突出所謂「境外認知戰」和「在地協力者」，外交部和陸委會痛批大陸救援在烏台人的宣傳。大陸不遑多讓，國台辦發言人嚴厲警告法理台獨，稱若台獨誤判形勢、鋌而走險，將採取斷然措施堅決粉碎。實事求是，法理台獨在台灣政治現實下，成功機會基本為零，大陸若把「邊緣化」的急獨聲音太當回事，未免誤判情勢，反而對和緩兩岸關係不利。

當然，兩岸關係緊張持續6年，雙方藉助烏克蘭危機說說狠話、凸顯立場以穩定內部民意，其實可以理解。蔡政府跟隨美國腳步對俄制裁，是人在江湖身不由己，北京對台獨的嚴厲警告，也意在向內部武統派、網路民粹安撫交差。大家都清楚，「武統台灣」並未納入中共二十大的核心議程，中選會駁回辜寬敏兩項制憲意向公投案，辜寬敏不服提起行政訴訟，再經台北高等行政法院駁回，顯見法理台獨主張在台灣不現實，兩岸共同維護台海和平穩定、提升民間交流格局，減低意外軍事衝突的風險才是當務之急。

烏克蘭危機產生的本質，源於該國近年逐漸放棄扮演強權間緩衝區角色，造成俄國強烈的不安全感所致。如何維持並深化台灣的台海和平緩衝區地位，應是烏克蘭戰爭對兩岸政府與民眾的啟示。烏克蘭國土面積位居歐陸第二，蘇聯解體後曾是俄國與北約間的戰略緩衝區，但烏克蘭10多年來一面倒的「親美反俄」路線，尤其歐美不甩俄國，有意吸納烏克蘭加入北約，終於迫使普丁按下戰爭按鈕。台灣身處第一島鏈戰略要衝，坐擁全球核心供應鏈，面對日益加劇的美中新冷戰情勢，保全自身的唯一之道，唯有將自己打造為更強勁的和平緩衝區，而非撕咬中國的豪豬。

中美和平緩衝區

台灣承繼五四運動「賽先生與德先生救中國」理念，實行西方制度，雖與美國親近，但更沉浸於中華文化中，加上過去30年兩岸交流互動的堅實基礎，是台灣作為和平緩衝區的最佳要件。面對新冷戰鐵幕在全球降臨的威脅，台灣的命運和烏克蘭在一線之間，期盼民進黨務實理性，抓住時機開啟後疫情時代兩岸民間交流的大門，兩岸交流就會成為維繫台海和平穩定的最重要紐帶。

從短期看，兩岸應該在各自防疫規定前提下，盡快推動「小三通」復航。大陸領導人習近平去年就提出「以通促融」的期許，蔡政府日前鬆綁包括陸港澳在內的境外商務客來台，金門縣政府和廈門台商都希望「小三通」在清明復航。重啟「小三通」在現實層面將降低民眾往來成本，是便民惠民的好政策，在象徵意義上則是兩岸「春暖花開」的訊號。

從中期看，疫後兩岸交流可望恢復，經過將近兩年的壓抑，可能出現爆發性成長，勢必出現更多因交流而衍生的問題，兩岸官方應超前部署，及早恢復兩岸在既有協議下事務性溝通管道的運作，並著手解決過去一段時間在防疫、農產、檢疫、教育、觀光等積累的問題。

烏克蘭戰火將提高全世界的風險預期，只要兩岸穩住交流、溝通、合作的基本盤，台海和平的命運就能掌握在兩岸人民自己手中，不以物喜，不以己悲。