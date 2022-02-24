俄羅斯正式對烏克蘭發動特種軍事作戰，國民黨主席朱立倫24日下午受訪時回應，和平是最重要的，不管是區域和平還是世界和平，都是我們長期以來關心的，也提到為了堅定國家安全，希望兩岸能夠持續對話，確保兩岸和平。

朱立倫說，上午他在國民黨智庫跟立委座談時也特別強調，和平、安全是國民黨愛台灣的基本立場，希望兩岸和平、希望區域和平，也會捍衛國家的安全。

他表示，長期以來，國民黨促進兩岸和平，同時堅定國家安全，所以這會期提出來的《兵役法》跟《後備軍人條例》，都是為了堅定國家安全，然後也希望兩岸能夠持續對話、交流，能夠確保兩岸和平。

對於美國前國務卿蓬佩奧即將來訪，朱立倫說，任何國外的友人來訪問，我們都是歡迎的，也再次強調，希望兩岸能夠和平、國家能夠安全。

被問到誰來角逐高雄巿長到現在還沒人選，朱立倫表示，整體的布局現已開始，逐步針對各縣市尤其南部比較辛苦的地方，一定會推出最有戰力、最強的戰將。希望大家到時候能夠團結一致，目前也有很多位大家推薦的人選，也會逐步徵詢、協調。

朱立倫表示，不管是台南、高雄、屏東，或者嘉義等比較辛苦的地方，都會全力以赴，現在最重要的是趕快努力、大家團結一致，2022是最重要也是國民黨重生、再生的機會。

國民黨專職幹部共識營南區場24在國民黨高雄巿黨部舉行，國民黨主席朱立倫南下演講、座談，並在事前接受媒體聯訪。