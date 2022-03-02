「贏得勝選最重要！」年底市長、議員選戰將近，被視為台北市長最強候選人的國民黨立委蔣萬安，今前往松山區黨部進行新春團拜，他二度引用先總統蔣經國語錄，呼籲基層必須與時俱進，並堅定信念克服當前的困境，對外展現團結氣勢，相信一定能再創佳績，眾人也激情舉起雙手高呼「凍蒜」。

國民黨松山區黨部今舉辦新春團拜活動，包括市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委費鴻泰和蔣萬安、台北市議員王鴻薇與秦慧珠等人都到場支持。欲爭取黨內提名北市松山、信義區議員的年輕男將詹為元、田方倫、滿志剛及陳俞亦也沒缺席。

蔣萬安上台致詞時提到，黨內到今年初為止已歷經幾次挫敗，對於大家來講當然是挫折，「我們可能會有些失望，但不能失志。」因為接下來還有很多挑戰在等著我們，特別是最艱鉅的年底地方選舉。雖然在座前輩都身經百戰、無役不與，對選戰非常有經驗，但目前環境和過去不太一樣，他一直記得蔣經國曾講過「時代在變、環境在變、潮流也在變。」很多做法必須要與時俱進，唯一不變的是堅定信念及堅毅決心。

面對選戰倒數8個月，蔣萬安認為，怎樣確定目標、踩穩腳步，不受外面紛擾而自亂陣腳 ，期許眾人能再次團結一致，打贏年底選戰，他也再提蔣經國所說「沒有克服不了的困難 ，沒有突破不了的困境，只要堅定信念，沒有戰勝不了的敵人。」

蔣萬安說，由於黨內面臨的處境很困難，加上民進黨執政握有各方資源，包括在台北市也是在野黨，但相信團結一定能再創佳績，贏得勝選最重要，期望未來包括市長、議員及基層里長都要全壘打，贏得勝選最重要，眾人此時也激情舉起雙手大喊凍蒜，讓現場氣氛嗨到最高點。