因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，並於1日搭專機抵台。資深媒體人趙少康分析，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，拜登派層次極高的5人代表團來台，接著還要去日本，一定是要表達美國對台灣堅定的支持，要台灣不必擔心，如果共軍打台灣，美國不會坐視不顧。另一方面，美國為了怕亞洲各國看了寒心，所以要一再加以安撫。

趙少康1日晚間在臉書撰文指出，拜登的5人代表團到台灣，台灣朝野都表示歡迎，自己今天建議代表團也該會見朱立倫主席，AIT最後終於同意安排了，現在大家關心的是：「他們為什麼來？會說什麼？而我們又會要求什麼？」

趙少康指出，美國為什麼要再次確認（reassure)他的保證？就是因為大家看到美國只提供武器而沒有出兵烏克蘭，美國一直警告基輔情勢多麼危險，抵擋不住俄軍太久，但就是不願出兵，拜登說美國出兵跟俄羅斯交戰就會引起第三次世界大戰。美國為了怕亞洲各國看了寒心，所以要一再加以安撫。另外代表團在龐佩奧來台之前先到台灣，也不排除有分散龐佩奧光環的效果。

對台灣而言，有朋自遠方來，不亦樂乎？重量級大咖來台，多多益善。但既然他們不遠千里而來，除了口頭表態，總要實質對台灣有益吧？

因此，他建議蔡英文總統要當面要求，在世局動盪多變的時刻，美國對台灣的態度要清晰而不模糊，模糊會令人想到美國對香港、阿富汗、烏克蘭的態度，美國應該清楚表達：如果共軍襲擊台灣，美國會出兵抵抗、保衛台灣。

美國不可以一面要台灣衝在前面，一面又不肯清楚表態，模模糊糊的態度會讓台灣擔心，也會讓北京誤判。「說清楚，講明白」才是最好的策略。

如果連日本前首相安倍都敢要求美國對台海戰略清晰，做為總統的蔡英文不是更應該要求？蔡英文要求美國明確表示會出兵保護台灣是天經地義大是大非的問題，也是2300萬人最最期待的。既然AIT也安排了朱立倫會見5人代表團，相信朱主席也會提出同樣的要求。朝野同心，展現台灣一致的態度。