臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

中央宣布台灣解禁日本福島核食，台中市長盧秀燕9日也宣布四大作為，除加強食安查驗量能，也要求教育局審視營養午餐供應契約，把可能造成疑慮的食材排除在外。市府更動用第二預備金購置「純鍺偵檢器」，嚴防學童營養午餐出現疑慮食材。對此，民進黨台中市議員周永鴻批盧是浪費、作秀，此說法惹怒大批網友，更有人反問「這是對的事，說浪費的哪一位？有比健康被侵犯重要的嗎？」

因應中央開放日本福島五縣市食品進口，盧秀燕9日在視察北區國民運動中心時表示，9日上午召開跨局室會議，已擬出四大因應作為。特別的是，為加強核食檢驗的量能，市府更動用第二預備金購置純鍺偵檢器，以增加六倍檢驗量能；盧表示，台中市本來就有一部碘化鈉的偵檢器，該機器主要做快篩，將再購置中央公告認證的純鍺偵檢器，可以即時定驗核食，查驗量可以提高六倍，從每年查驗400件增加到2400件。

周永鴻11日在議會質詢時，痛批盧秀燕此舉是「浪費、作秀」，更嘲諷台中市政府，美國萊豬進口後台中市沒查到有一件超標，如今又要針對福島食品大做文章，若不是作秀，就是圖利特定廠商。

此事引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結留言：「這是對的事，說浪費的哪一位？有比健康被侵犯重要的嗎？」「不會，是好事」、「這議員在作秀」、「為百姓生命安全叫浪費作秀？這政客已經沒人性到了荒唐絕倫」、「我就問，如果萊豬跟輻食這麼安全這麼沒問題，為什麼學校營養午餐不吃？」「然後高雄桃園都跟進各買10台，就你們最愛抄了」。