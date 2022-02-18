國民黨前天才剛宣布由黨主席朱立倫核定的「中央選舉提名委員會」8人名單，將負責年底九合一選舉提名主要任務，但不過，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨(17日)上午都以不宜「球員兼裁判」為由婉拒，黨中央隨即聲明尊重2人決定，後來兼任黨副主席的嘉義市長黃敏惠也以相同理由婉拒。資深媒體人黃揚明昨對此在臉書直言，「悲劇不斷重演，朱立倫領導統御死當」。

國民黨核定提名委員包括朱、侯、盧、黃及高雄市前市長韓國瑜、副主席夏立言及連勝文、黨祕書長黃健庭等8人。中常會前天核定名單後，不到1天，侯、盧、黃三位現任市長都婉拒，8位委員剩5人，是否另覓遞補或維持5人，黨中央尚無定論。

黃揚明指出，侯友宜、盧秀燕在名單公布後回絕，國民黨回應「尊重」，這是政黨內部事務最低級的錯誤，但朱立倫不是第一次犯此類錯誤，去年10月30日國民黨開全代會，宣布聘任郝龍斌為中評會主席團主席，郝也在全代會通過後發聲明表達他事前未獲通知，也無意願，更諷剌的是國民黨事後也是回應「尊重」。

黃揚明認為，不貳過是政壇人物該有的自省準則，朱立倫一再犯類似的錯誤，其領導統御能力已確定死當；但他也酸，「上次是事前沒通知，這次事前有通知，只是對方沒答應。所以這可以說朱其實進步了嗎？」