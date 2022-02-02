今（2）日是初二，在傳統習俗中是出嫁女兒要回娘家的日子，政治人物也不例外，前國民黨黨主席、立委江啟臣今天在臉書貼出一張「回娘家照」，並打趣表示，自己這個新店女婿回娘家，丈母娘有沒有看女婿越看越有趣？而照片一出，也讓同黨的台北市議員徐巧芯留言「委員，您岳父是我現在研究所的同學」。

江啟臣今在臉書貼出與老婆劉姿伶及岳父岳母的合影，並寫下「大年初二，傳統習俗上是回娘家探望岳父母的重要日子；今天我也帶著孩子陪太太回娘家，不只探望岳父、岳母，也感謝太太一直以來的辛勞」。並打趣表示「丈母娘有沒有看著女婿越看越有趣？」

立委江啟臣與老婆劉姿伶及岳父母合影。（圖／摘自江啟臣臉書）

照片PO出後，吸引了不少政治人物來留言，同黨立委廖婉汝留言表示「劉委員好久不見，祝福健康平安！啟臣委員新年快樂！」、立委洪孟楷也留言喊話「帥女婿越看越有趣」、立委林奕華也獻上祝福「啟臣委員闔家平安幸虎」，立委馬文君則表示「委員在岳父岳母面前充滿著靦腆害羞的笑容。」

值得注意的是，議員徐巧芯認出江啟臣岳父劉盛良，留言指出「委員，您岳父是我現在研究所的同學」。而徐巧芯現在正就讀淡江大學研究所碩士在職專班。江啟臣岳父劉盛良曾任立委、台北縣議員，在地方實力雄厚。