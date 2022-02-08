魏嘉賢與代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋及韓林梅等多位代表互道恭喜。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所今在進豐生活園區舉辦新春團拜活動，市長魏嘉賢與市府員工互道祝賀。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

農曆年假結束，花蓮市公所今新春團拜，任期屆滿的市長魏嘉賢表示，即便是任期的最後一年，市政團隊仍有如「如虎添翼」般的推展各項建設，他也預告，花蓮市創鄉鎮之先，帶頭規劃建設親子公園，進豐生活園區今年將會有一座貓頭鷹親子基地，成為親子最喜歡的遊憩設施。

許多人也很關心，任期即將結束，魏嘉賢政治生涯的下一步，魏對此未有明確回應，強調會認真思考再跟大家報告。

魏嘉賢準備裝有10元硬幣的應景新年福袋，祝福公所員工以及與會來者在新的一年「十全十美」。花蓮市代會主席蘇美珠、副主席李振瑋及多位代表也到場與魏嘉賢互道恭喜。

魏嘉賢表示，2018年，花蓮市遭逢0206強震的衝擊，大樓倒塌、民宅受損，公共設施建設也無法倖免，感謝市代會、各里里長及市政團隊的大力配合，讓市公所可以克服難關，逐一將公共設施復建完成，讓人民的生活恢復日常。

另外，魏嘉賢細數市政建設，其中最難克服的是佐倉公墓起掘計畫，現已經公墓變成公園，花蓮市公所完成A區起掘的工作，以前的「亂葬崗」已蛻變為綠草如茵旳景致，未來希望下屆的市長能將B區及C區也通盤整理，為花蓮縣打造最具生活化的運動公園。

他說，花蓮市在國外的姊妹市及友好城市含括了5個國家9個城市，日本及美國有多個城市，主動表達與花蓮市締盟友誼。期盼疫情過後，花蓮市再度站上國際舞台，向世界介紹這座美麗的城市。

2016年花蓮市長田智宣病故，因任期未過半需進行補選，由國民黨魏嘉賢勝出。已進入任期最後一年，魏嘉賢除持續端出市政建設，有關自己的下一步，魏至今仍未有明確回應。因擔任議員的弟弟魏嘉彥有意投入市長選舉，魏嘉賢是否轉戰議員或其他規劃，受到關注。