民主制度之下，執政者最重要的工作就是「溝通」。因為每個人不分貧富貴賤都是平等的，所以任何決策都應該以徵求最多數人同意為理想狀態。如果某項決策的爭議很大，尤其有可能會影響甚至犧牲民眾的某些權益，就更要想辦法解釋清楚、釐清論點，應該要讓民眾清楚知道，政府非要作成這個決策不可的理由是什麼，政府又會用怎樣的方式，盡可能維護民眾的權益不要進一步受到影響。

可是在行政院2月8日突然召開「日本食品輸入管制措施記者會」，正式宣布10天後將解除日本福島核電廠周邊五縣的食品進口限制，和過去政府強行開放萊豬進口時，我們不但沒有看見執政政府積極與民眾溝通的實際作為，還看見政府不斷以「國際標準」、「科學邏輯」幾個大字壓在民眾的頭上，而不是正視民眾質疑與訴求，就要民眾別再疑慮、別再恐慌。相信檯面上的每個高官，當年一定都很會唸書也很傑出，所以現在才能坐在那個位子上。但他們有沒有可能為除了他們以外，可能沒有唸這麼多書、不是這麼專業、也沒有這麼懂那些術語和行話的民眾想一想，用一般老百姓都能聽懂看懂的語言，來讓老百姓相信政府做的是正確的決定？

民眾的想法其實很簡單：當初執政黨在野時也強烈反對進口萊豬，為什麼執政之後就態度180度大轉變？美豬裡面明明也有不含萊劑的豬肉，政府為什麼不能跟美國說我們非常願意進口美豬，但不要進口含有萊劑的萊豬？難道一定要進口萊豬，才有後續簽定BTA、FTA的可能嗎？那我們現在萊豬真的進口了，有任何貿易協定開始談了嗎？結果民眾的這些疑問都還沒有得到清楚解釋，政府竟然又開放了福島食品進口，並暗示要這麼做才有可能加入CPTPP。

行政院雖然宣稱，國際上現在只剩中國跟台灣禁止福島地區的食品進口，不過根據日本農林水產省公告，其實世界上還有14個國家（地區）對日本食品採取進口管制。其中一類的管制，是包含中國、香港、澳門、南韓、台灣等五地，停止進口福島周邊五縣的食品。另外一種管制，則是包含歐盟、英國、俄羅斯等9個國家（區域）在內，要求日本食品進口時必須檢附檢測證明書方可進口。也就是說，對於福島與周邊五縣食品是否已經安全可食，國際間本來就多少都還抱持著存疑態度，台灣民眾對此感到不安，並非真的那麼不理性或不正常。政府如果真的在意人民，就有責任也有義務要化解民眾的疑慮。

消基會之前才公布一份調查報告，檢驗市售18件豬肉產品，其中未標示豬肉原產地的有5件，1件包裝食品未標示廠商資訊，等於是近3成不符合現行規定。如果政府當初說好的萊豬把關都執行成這樣，又要怎麼說服民眾，會好好替日本進口的食品進行嚴格檢驗？於是到最後，會擔心的民眾根本只剩下消極拒吃這個最後救濟的手段。這難道是政府樂見的情況？（作者為口譯工作者）

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