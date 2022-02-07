過完年了，馬上政壇又要開始拚年底選舉，特別是六都市長選舉更是重中之重。年前，有報導談到桃園市議長邱奕勝，因害怕像顏寬恒那般被「抄家」，在地的行為被放大檢視，因此不參選下任桃園市長。

表面上看來，這似乎是國民黨人又一次怯戰的表現，但假設報導為實，這整件事其實是「短空長多」。從選民的角度看，如果在野黨沒有比執政黨更清廉、更乾淨，那選民用得好好的「工具」、「公僕」又何必換？國民黨缺錢、缺人力、缺媒體資源等都已經是現實了，如果還「缺形象」，那該黨有多大的再起機會，讓人存疑。

從這次顏寬恒自領先到被翻盤的表現，我們已可以看到，顏本人未必有多大問題，但顏家在地許多行為是否合法，是清白的？我們姑且不下定論，可至少面對林靜儀醫師中產階級出身的形象，顏家明顯在形象上有較多可指摘之處，法律上亦有多處爭議。民進黨固然搞很多惡意抹黑，甚至有行政資源介入，但敗因亦不宜100%歸責於民進黨，這樣國民黨不會成長進步。

當民進黨一直在攻擊國民黨候選人所謂「弊案」時，國民黨若只能無奈地一直辯解，或指稱對方證據不足，那是不夠的。選舉不是法庭辯論，不適用證據法則與無罪推定。人們聽到候選人有這麼多可疑之事，腦子想的是：「就算打八折，只有一部分弊案是真的……他仍然不是好人」。所以這種消極、防守的「防弊」戰術，勢必難以抵抗對手漫天蓋地的批判或抹黑。

講到這裡，許多傾向國民黨的人可能不服氣，認為筆者是檢討受害者，民進黨就是無論你本性是黑還是白，都能將你抹到黑，而國民黨欠缺的是團結反擊的能力。坦白說，這也不無道理，國民黨之反擊不夠團結，確實時常造成「未能用滅火器及時滅火」的憾事。但冰凍三尺非一日之寒，況且弊案與私德這類的事情，要許多國民黨人願意第一時間替另一個不知根柢的人背書，並不容易做到，大家都很愛惜羽毛。

國民黨人需要在「全黨團結力抗民進黨」，與「保護個人形象」當中取得一個平衡。而這最好的方式並不是「團結防守」，而是「團結攻擊」，也就是積極主動地揭弊！誰規定只有民進黨人可以打國民黨人私德，國民黨人不能主動攻擊？當年翻出蘇嘉全的農舍不就是國民黨的漂亮之作？吳宇森的成名作「英雄本色」電影中有一句名言台詞：「大家的底子都不乾淨」，可是在台灣的選舉宣傳戰場上，卻總是民進黨指責其他人「黑金」。他們真的這麼「乾淨」？現在既然知道年底對手不外乎陳時中、蔡其昌、林佳龍這些人，難道不能現在就開始花錢、花資源「深入了解」這些人？

當然，「深入了解」是有價的，是耗時的，是可能一無所獲的。但努力才可能有收穫，唯有深入了解有實力的對手，到了選舉時拿得出料，全黨（加上看熱鬧吃瓜的網民）當然樂於一起打民進黨落水狗，發揮團結的戰力，一掃支持者對國民黨的失望。

真正精實的「戰鬥藍」，除了敢戰、願戰之外，同時也要「有料」，如此更能對民進黨製造出更實質的傷害。這一點，願全體藍軍共勉之。

（作者為網路媒體工作者）

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