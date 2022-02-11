民進黨今由蔡英文總統在官邸召開選對會，針對年底九合一大選的概況與部署進行召開選對會；民進黨秘書長林錫耀今表示，選對會針對台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」；並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會進行提名。

林錫耀說，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，故宜儘速辦理初選作業。初選時程部分，則在徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。

林錫耀並轉述，蔡英文主席在會議中強調，面對年底九合一選舉，在穩健的執政基礎上，「人選」與「團結」是勝選最為重要的關鍵因素。蔡主席也再次強調，民進黨作為有經驗、有能力的執政黨，務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，爭取更多台灣人民的認同和支持，一起讓國家持續前進。

今天選對會成員除了副總統賴清德還在隔離中請假，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦以視訊方式與會，其餘皆出席與會。

林錫耀指出，今天選對會就年底九合一大選的概況與部署進行廣泛討論。選對會成員一致認為，從基層民代到縣市首長，民進黨必須視整體局勢，按部就班完成提名。目前七個執政縣市部分，要以卓越的政績為基礎，持續爭取執政；其餘縣市部分，更要進一步透過提名優質人選，贏得更多地方執政機會，來建設地方、服務台灣人民。

他說，今天選對會也決議兩點；包括選對會針對台南市，由選對會成員洪耀福召集、選對會工作協調小組成員正國會高志鵬、新系劉維鈞；高雄市則由林錫耀召集、高雄市黨部主委立委湧言會趙天麟、協調工作小組成員立委蘇系吳秉叡；嘉義縣由協調工作小組成員、中常委英系黃承國召集、協調工作小組成員中常委、立委英系蔡易餘、協調工作小組成員中常委正國會的陳茂松。

林錫耀說，三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」。並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會進行提名。

此外，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，林錫耀指出，表態參選者已經有相當準備，所以宜儘速辦理初選作業。初選時程部分，則在徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。