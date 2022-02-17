《正常發揮》

2022年台南市長選舉，國民黨、民進黨皆呈現多人爭取提名，國民黨市議員謝龍介、不分區立委陳以信宣布爭取國民黨提名，前立委高思博也被認為可能參戰；民進黨現任市長黃偉哲則面臨同黨立委陳亭妃的競爭。前民進黨立委郭正亮則直言，謝龍介的民調明顯贏陳以信，但國民黨連做個民調都不願意，這太離譜了。

郭正亮16日在中天政論節目《正常發揮》中表示，有關民進黨的台南市長選舉，陳亭妃若初選不是只有個人勝負，而是整個正國會，正國會的林右昌沒有，林佳龍、陳亭妃也沒有，黨內就是擺不平。這個氛圍蔡英文也感受到了。郭正亮認為，黨中央應該有給陳亭妃窗口，民進黨秘書長林錫耀可能有跟陳亭妃說，拚拚看，我們會做一次民調，可是她沒有追上。

郭正亮接著表示，謝龍介的民調明顯贏陳以信，但國民黨卻連做個民調都不願意，這太離譜了。像民進黨秘書長林錫耀至少會跟陳亭妃說，我們會做一次民調，只不過，黃偉哲還是贏了。

另外，郭正亮指出，台中第二選區立委補選，林佳龍幫林靜儀助選之後，民調真的上來了。所以循著台南市長選戰辦民調的模式，林佳龍說，他也要試試看。