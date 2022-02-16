2022年高雄市長、台南市長選戰，將在年底舉行。其中高雄市長候選人，有前高雄市副市長李四川、國民黨台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅等3人呼聲高；而台南市長方面，國民黨除了台南市議員謝龍介及國民黨不分區立委陳以信都宣布有意參選外，前國民黨立委高思博也是黨內熱門人選。前高雄市新聞局長王淺秋則認為，國民黨在高雄、台南市長選戰更適合的人選，就是國民黨主席朱立倫，因這對黨內的軍心會有提振效果。

王淺秋16日在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄市長選戰，大家很期待李四川，但無論怎麼去勸進，李四川還是遲遲不鬆口；而羅智強在高雄這一役呼聲很高，但他自己本身除了家人反對之外，也有消息稱前立法院長王金平可能不會挺他，所以他面對的阻力是有的。羅智強和高金素梅對高雄市長選戰而言，是相對有戰力的牌，但目前看來陳其邁似乎穩贏的，因此國民黨在高雄是否可以有機會一搏很重要。

王淺秋認為，國民黨在高雄或台南市長選戰更強、更適合的人選，就是國民黨主席朱立倫。但這並不是說朱立倫一定會贏，而是如果他能夠在很多人質疑的聲音中，願意親自到艱困選區去戰，至少對全體的軍心會有提振效果，也證明朱立倫願意為黨付出，願意到危險、辛苦的地方一戰、願意擔任母雞帶領所有小雞，即使是在會輸的地方，也願意帶大家戰；因此，朱立倫若願意一戰，是最有戰略和謀略的作法，對南台灣的選情，也是有利的。