縣市首長大選將於年底舉行，引發各界關注。針對國民黨台北市議員羅智強被傳，可能是桃園市長人選之一，孫文學校總校長張亞中直言，就地方選舉而言，縣市長的候選人當然非常重要，因為關鍵就在能發揮「母雞帶小雞」的效果，帶動整體氣勢；一個好的縣市長候選人，其實就是選戰成功的指標。

香港媒體《中評社》18日報導，張亞中17日出席國民黨桃園區市議員擬參選人張碩芳服務處成立茶會，受到現場民眾熱烈歡迎，爭相要求合照。活動結束後，張受訪談羅智強盛傳可能是桃園市長候選人之一，指出縣市長候選人對整個大選而言是非常重要的，因為可發揮「母雞帶小雞」的效果，帶動整體氣勢。

張亞中進一步分析，一個好的縣市長候選人，其實是選戰成功很重要的關鍵。至於所謂「好的候選人」的條件，首要就是當地人的接受意願程度，畢竟選舉時間非常短，像桃園、高雄、台南這幾個地方就頗具參考指標。

張亞中強調，「當地人能不能歡喜？」「能不能願意支持？」這兩個問題是最重要的，故若候選人本身就具有知名度，民眾對他比較不陌生，很短時間內就可以盡快來投入、推動選舉，這就是個重要條件。張也提醒國民黨，打選戰其實不僅是桃園打桃園、台南打台南、高雄打高雄，而是全台灣整個布局，各縣市間彼此都具有連動性與外溢效應，黨中央其實扮演非常重要的角色；看看民進黨打選戰，就是所謂的「從點到線到面」，然後再到「體」，它是一個整套的做法。