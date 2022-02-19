國民黨中常會16日核定黨主席朱立倫宣布的「中央選舉提名委員會」8人名單，負責核定年底九合一選舉提名。新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕、兼任黨副主席的嘉義市市長黃敏惠17日卻都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒，引發熱議。高雄市前新聞局長王淺秋則直言，這個現象就如「如果我自己宣布跟玄彬結婚，然後再被公開婉謝會怎樣？」此比喻逗笑大批網友，盛讚是「神比喻」。

國民黨核定提名委員包括朱立倫、侯友宜、盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠、高雄市前市長韓國瑜、副主席夏立言及連勝文、黨祕書長黃健庭等8人。中常會16日核定名單後，不到1天，侯、盧、黃三位現任市長卻都婉拒；黨中央一度表示錯愕，隨即發聲明稱團結打贏年底選舉是最大共識，尊重他們的決定。

對此，王淺秋17日在臉書發文質疑，怎麼覺得只有國民黨會一再發生宣布職務後被婉拒的現象？王更比喻：「如果我自己宣布跟玄彬結婚，然後再被公開婉謝會怎樣？」

王淺秋強調，她無意批評只是覺得有趣，因為多位大咖被列名「提名委員會」後，卻相繼發表「不願球員兼裁判」聲明婉謝黨中央好意，顯然名單公布前未同意出任，再者這個委員會究竟有多少影響名單的授權？還是名單被決定拍板了，型式上送交委員會，再送中常會同意，那需要這些層級的意義在哪裡？

此文獲得超過5000個讚、超過370則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「根玄彬結婚那個真是神比喻」、「被玄彬公開婉謝！笑死我了！」「朱連自己提拔的侯都搞不定，協調能力不足如何當掌舵手？高層若不能摒棄私心無私奉獻，如何讓人民對藍營有信心」、「朱立倫割稻尾精算師機關算盡，被看破手腳」、「沒有協調，溝通不夠，該檢討」。