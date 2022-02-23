國民黨主席朱立倫昨（22）日受訪時直指黨內有人愛內鬥，並稱「現在想2024的都是黨內敗類」。國民黨副發言人楊植斗表示，這句話讓他深有所感；他認為，若國民黨想贏回執政、爭取市民認同，那麼黨內有一人應會是最佳範本。

楊植斗昨在臉書指出，朱立倫主席強調國民黨不應再內鬥，成為內鬥黨、螃蟹黨，還說「現在想2024的人都是敗類」，這句話讓他深有所感；而民進黨最近也鬥得很兇，楊植斗直言，「其中就屬英系新人陳霖翰最沒用」，被罵一下就宣佈退選，這種人放到政治的場域，三兩下就趴在地上。

楊植斗續指，「反觀疑似政商黑手入侵北市的陳聖文，憋一口氣繼續選到底，連周玉蔻這種人罵他，他都能靠龜息功忍住，將來一定能成功當選，為自家的殯葬業帶來不少福址」。

民進黨有內鬥，國民黨當然也有，楊植斗認為，只要是牽涉到政治就沒有不相鬥的，但問題是，除了路線、派系的鬥爭外，國民黨有沒有負起政黨的責任，為人民做更長遠的思考？不是2024，甚至不是2028，而是未來一整個世代，國民黨要如何建設國家，如何維護兩岸的和平，持續為人民捍衛民主價值，這些大家都看在眼裡。

楊植斗說，心中老是想當總統，只會離民心愈來愈遠，心中若有人民，國民黨贏回執政又有什麼困難？他並以台中市長盧秀燕為例，根據TVBS公布最新民調，盧市長的滿意度攀到新高，不但擁有高滿意度，在年輕族群裡，支持盧市長的民調也都超過5成，國民黨老說要吸引年輕人支持，盧市長認真建設台中、爭取市民的認同，應可成為本黨的最佳範本。