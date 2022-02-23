各政黨備戰年底九合一大選，目前都緊鑼密鼓部署提名，唯獨國民黨連提名委員會都搞不定，瀰漫一片低氣壓。沉不住氣的黨主席朱立倫脫口而出：「現在想2024的都是黨內敗類」。問題是朱立倫對2024大選從未斷念，才會導致藍營氛圍詭譎，那究竟誰是敗類呢？

國民黨從四大公投、罷昶及中二補選一路潰敗，看不到朱立倫有任何作為，連敗選記者會都沒有勇氣召開。在最近一份檯面上多位政治人物信任指數民調，朱立倫敬陪末座，即使民進黨執政荒腔走板，人民反而是對國民黨的反感度高升，印證國民黨在朱立倫帶領下，支持度還在滑落中。

朱立倫為何不被信任？從新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及嘉義市長黃敏惠一致婉拒出任提名委員可窺端倪，原因就是朱從未放棄參選2024念頭，致年底九合一大選的提名作業心有所繫，冷不防地就冒出難以置信的口袋入選，立委陳以信擬參選台南市長就是一例。

人氣持續雪崩中，悶到不行的朱立倫出席國民黨幹部共識營時，竟稱國民黨應更名為內鬥黨，還脫口現在就想2024的人都是黨內敗類。國民黨內鬥內行早已不是新聞，朱立倫的黨主席寶座不也是內鬥、抹紅對手才順利勝選？至於國民黨現在就想2024的敗類，朱當然不會罵自己，那所指是誰呢？

國民黨目前只有中廣董事長趙少康曾對2024總統大選表過態，趙四兩撥千斤回應。如果朱立倫真想自清、團結國民黨打贏九合一選戰，唯一正解就是公開宣布絕不參選2024，唯有斷了大位念想，才能重新贏回信任，至少證明自己不是國民黨敗類。