關於2022的大選成敗，國內三大黨輕重各自不同，民進黨是緊急但不重要，因為手上還握有中央執政與國會多數優勢；國民黨是重要而不緊急，因為多數縣市長、議長都還保有執政與連任優勢。

而民眾黨就不同了，除非柯文哲已經決定擺爛，所以2022既不重要、又不急迫；否則，2022的成敗對民眾黨而言，絕對是非常重要更加非常急迫。之所以如此致命，乃因民眾黨是個不折不扣的一人政黨，一旦年底柯文哲無官一身輕，失去台北市長後在媒體輿論的影響力將迅速消散。

民眾黨必須嚴竣面對此問題，年底的縣市長大選，正是民眾黨「賭黨運」的一戰無誤，一旦在縣市長席次空手而歸，民眾黨的黨名很快就會變成是台灣政治的歷史名詞，而不是柯文哲初始設想的狡兔三窟的其中一窟。

擺在柯眼前的，是如何延續自己政治生命，以及民眾黨尋求永續發展的重大難題。坦白說，「藍白合」是所有糟糕選項中，看起來「唯一一個」比較不那麼糟的選項，說是柯文哲的政治葉克膜一點也不為過。

或許柯文哲會認為國民黨日暮西山、垂垂老矣，民眾黨又在近來多次民調中，穩定反超國民黨成為第二大黨，再熬一點時間就能熬死國民黨，正式上位為前二大黨，但如柯作如此想，結果將大大失望。

「瘦死的駱駝比馬大」。國民黨再不濟，在年底地方大選席次上，不論是縣市長、議長、議員席次排名，只會是非一即二；非但縣市長、議長過半可以預期，就算是民眾黨採大量提名策略，仍無法對現有席次產生劇變可能。

而民眾黨暫可得意的民調數據，很不幸的，如同柯文哲參選總統的支持度一樣，就像是沙子堆出來的城堡，一個海浪打過來就會崩毀。雖然不中聽，但絕對是事實，一旦柯文哲缺席年底選戰，加上台北市長卸任後，對多數人而言，他不過就是住在台北市的一個「阿伯」，最多再冠上前市長的尊稱，或許柯文哲會不滿於此，仍以民眾黨主席自居，但民眾黨主席不過就是另一座沙雕城堡，只是晚一年被海浪打散罷了。

別看民眾黨已經揚言並點名部分縣市適當人選的動作，就認為民眾黨可在年底大有可為。真相是如果民眾黨再不大聲刷存在感，年底的選舉就直接被邊緣化，喊得越大聲、選情才是越無力，看看俄羅斯打烏克蘭的例子就知道了，真要動手之前需要昭告世界嗎？

事到如今，真的能助柯、而柯也要自助的救柯救民眾黨之道，就是接受「藍白合」的政治安排方案。而柯文哲唯一需要做的，就是放下那對台灣民主毫無幫助的自尊心，這樣做，既能拯救柯幾近休克的政治生命，更能起到急救被綠營玩爛、搖搖欲墜的台灣民主——如此重大的貢獻。

民眾黨與其在年底選舉坐以待斃、坐吃山空，把柯文哲的政治資本消耗殆盡，不如柯文哲放低姿態、主動出擊搶資源，直接放膽跟國民黨開口要資源、也要支援。

為此，大膽假設一個政治核彈的組合（除非兩個當事人都認為自己只是雞蛋），那就是國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲同日分別宣布參選高雄市長、台南市長，絕對會是選情震撼彈，而震央當然就在總統府正下方。當然，兩黨還是必須走完初選過程，讓民主的「程序正義」得以保存，只是一旦本提案成真，民調自然也不會有懸念了。

台灣需要一場顏色革命，好讓綠營的一黨獨大、長期執政的民主噩夢不會成為人民的夢魘。據說，連綠營內部的「良心綠」同樣不樂見如此。如今，只要柯文哲一個放下、一個發願，就很可能改變台灣民主的進程。

想像一個畫面，2022地方大選在野黨主席強強聯手，台南朱立倫高雄柯文哲，由郭台銘掌旗，強力整合藍、白、無三方成為在野大聯盟（想想三隻小豬合力對抗大野狼的童話！），絕對稱得上是史上最強黃金陣容（除非三人不認為自己是黃金）。在六都、各縣市共推在野最強人選，在野放棄成見、攜手共同打敗民進黨，則來年2024的總統大選，何須憂愁民眾黨的席次與生存問題？最差，柯文哲落選宣布選總統，也不虧不是嗎？

（作者為自由撰稿者）

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