桃園市長國民黨人選在議長邱奕勝退出後，各方人馬角力，其中也被點名參選的前立委陳學聖，昨（19）日在臉書談及桃園市長選舉提名一事，分享過來人經驗。

陳學聖說，有媒體問他，桃園市長選舉，國民黨提名看起來很亂。他則回說：不會啊！他認為，想參選的人，歡迎都來，愈多愈好，方法則愈簡單愈好，辦初選最好；若不辦初選，就協商比個民調，輸的人就支持贏的人，就這麽簡單，不要愈搞愈複雜。

以過來人經驗，陳學聖說，2010年自己臨時被徵召，空降補選中壢立委，因地方不服結果輸了2500票。他繼續深耕，獲得地方認同，2012年再戰相同對手，贏了2萬5000票。因此他深刻瞭解，空降不是不可以，但要有個公平機制，而不是搞小圈圈「秘室協商」，相信只要能服眾，願賭服輸，即使找不到救世主，大家團結，桃園依然有機會藍天再現。

對此，有自稱在地人的網友在陳學聖PO文下方留言表示，只要有意參選市長者，歡迎做民調，誰最高誰就出線，空降也可以，也是最公平的一種方式，不然桃園市長的寶座，煮熟的鴨子又飛掉了。其他人則說，「委員講得對，重點是要贏回桃園，讓桃園越來越好」、「盡速決定人選，佈局選戰」、「國民黨要爭氣」。