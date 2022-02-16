2022年台北市長選舉，三黨人選逐漸浮現，國民黨可望推出立委蔣萬安出馬；民進黨則除了衛福部長陳時中呼聲高之外，前交通部長林佳龍也表示會一起參與；民眾黨目前仍以台北市副市長黃珊珊代表出戰機率最高。入口網站「Yahoo奇摩」16日針對「台北市長選舉，你認為誰比較有勝算？」進行網路民調，截至晚上6點，有53.8％的網友認為蔣萬安比較有勝算，大勝黃珊珊的17.1%、陳時中13.5%、林佳龍6.1%。

根據入口網站「Yahoo奇摩」16日針對「台北市長選舉，你認為誰比較有勝算？」進行網路民調，截至晚上6點，超過1500名網友投票，蔣萬安以53.8%暫時領先，黃珊珊以17.1%居次，陳時中則以13.5%排名第三、林佳龍以6.1%敬陪末座，其他人選為2.2%，7.3%澤表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到「前台北市長郝龍斌主張應該國民黨與民眾黨共推候選人的藍白合，你是否同意？」有24.6%的網友表示非常同意、23.1%的網友表示還算同意，23.1%的網友則表示完全不同意、15.4%表示不太同意，13.8%的網友則表示不知道／沒意見。

另外該民調也針對「你認為擔任台北市長最需要什麼樣的能力？」進行調查，有31.6%的網友認為領導能力最重要，18.0%的網友則認為了解民意，也有15.8%認為品德操守很重要，其他依序為10.1%執政經歷、10.4%提供發展願景、6.8%國際觀、3.4%其他，3.9%則表不知道／沒意見。