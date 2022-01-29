賴清德過境舊金山 機上研讀資料配著這款氣泡水。摘自童振源臉書

賴清德過境舊金山 機上研讀資料配著這款氣泡水。摘自童振源臉書

副總統賴清德出訪宏都拉斯行程接近尾聲，今下午過境舊金山，賴清德在飛往舊金山途中，認真研讀資料，但配的不是咖啡，而是知名「英王御用氣泡水」。

僑務委員長童振源今在臉書表示，今天下午舊金山及灣區僑胞數百人恭迎副總統；舊金山僑界視訊會議也圓滿結束。

他說，下午3時10分車隊抵達，僑胞熱烈歡迎副總統，副總統與僑胞熱烈揮手致意，僑胞不斷高呼台灣加油！

賴清德返台前，預定在舊金山停留一晚。美國在台協會主席莫健親自迎接，莫健接受媒體訪問時表示，他給予賴清德「睿智聰明政治家」的評價。

由於賴清德抵台時，正逢小年夜，他今在臉書表示，台灣的朋友們，準備放年假了嗎？結束宏都拉斯的任務後，他離家也越來越近了，正在往過境舊金山的路上。

賴清德臉書照片中，可以看到他正認真研讀資料，一面喝著沛綠雅氣泡水，還有杯子裡放著兩片檸檬片。

他說，提醒大家，返鄉人潮及車潮多，出入要注意安全，更要落實防疫，平安過好年。

賴清德出訪友邦宏都拉斯，來回過境美國洛杉磯與舊金山，百名僑胞手持民進黨旗和兩國國旗高呼「台灣加油」，賴清德也向支持者揮手致意。