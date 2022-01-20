國民黨立委蔣萬安被爆將於農曆年後宣布參選台北市長，蔣對此雖未正面回應，相關話題仍成外界焦點。國民黨立委曾銘宗被問到，國民黨與民眾黨共推台北市長人選的可能性，直言這是「萬不得已的選項」，因為蔣家包袱雖對蔣萬安有優勢與缺點，但就台北市的選民結構而言仍以正面居多，尤其故總統蔣經國的形象對蔣萬安是有幫助的。

台北市前市長郝龍斌19日建議，首都之戰國民黨、民眾黨應採「藍白合」策略，雙邊共推候選人，引發政壇對於「藍白合」的話題。中廣董事長趙少康今日（20）也表示，在野黨應該是要合作，因為以目前這種情況，民進黨享有各種資源、行政資源、媒體優勢，若在野黨不合作會被各個擊破。

曾銘宗今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，要不要藍白合是一個很重要的議題，因民眾黨黨主席柯文哲支持的黃珊珊出身新黨，可取得新黨奧援，且黃本身是親民黨籍，而親民黨是從國民黨分出去的，國民黨當然會怕她瓜分選票，這對國民黨推出的候選人是可能變數之一。

針對藍白合共推台北市長人選的可能性，曾銘宗直言這是「萬不得已的選項」。曾銘宗強調，他並不認為「蔣家」這兩個字，會帶給蔣萬安多大的包袱，因為蔣家有其優勢與缺點，但整體而言應該是正面的，特別以台北市的選民結構而言更是如此，尤其蔣經國本身的形象對蔣萬安是有幫助的。