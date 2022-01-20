國民黨立委蔣萬安（左）、國民黨台北市議員李明賢（右）。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

蔣萬安、李明賢合唱影片

國民黨立委蔣萬安傳出18日宴請藍營名嘴餐敘，並透露將於農曆年後，待黨中央提名辦法明朗，宣布參選台北市長。對此，蔣19日受訪時坦承確有餐敘，至於是否會在年後宣布參選，則連忙回應「謝謝，謝謝」。國民黨台北市議員李明賢刊出，蔣專程跨選區來到港湖區，與他合唱台語老歌《堅持》的影片。不少網友對此表示稱讚，更有人認為這是蔣選台北市長的伏筆。

李明賢18日在臉書刊出一則影片，指出蔣萬安委員為了與鄉親搏感情，特別高唱一曲《堅持》搏感情，這是一首很道地的台語老歌，他在場也特別請大家聽看看「氣口」有沒有到位？

李明賢表示，很感謝蔣萬安特別來到港湖區，出席他接任南港青溪協會理事長的場合，蔣不僅全程台語致辭，還與他合唱《堅持》，蔣不僅全程態度都非常熱情，還頻頻秀台語展現誠意。為回應「萬安的堅持」，他即便當天「燒聲」，也要努力合唱，這也是一種「另類堅持」的展現。

國民黨台北市議員李明賢接任南港青溪協會理事長。（圖／取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」）

此影片獲不少按讚，網友紛紛留言：「特別跨選區，選市長的伏筆」、「堅持！感覺寓意很深遠」、「歌名有玄機唷」、「讚哦！加油！」、「萬安委員台語比我想像『輪轉』耶，真的讚」、「委員跟議員加油，國民黨靠你們了」、「蔣萬安委員歌真好聽，不讚不行」。