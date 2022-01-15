日本福島五縣市食品解禁議題，引發各界關注。國民黨副發言人楊植斗指出，傳出民進黨立法院黨團正與行政院商議，要將日本福島五縣市食品正名，不要再叫「核食」而是改稱「福食」。楊直言「認知作戰的第一步」，更諷刺道，若改叫「輻食」他就支持，質疑為何不敢跟人民直球對決核食爭議。此消息引發熱烈討論，大批網友湧入痛罵蔡政府行徑誇張。

楊植斗14日在臉書發文稱，傳出民進黨立法院黨團正與行政院商議，要將日本福島五縣市食品正名為「福食」，而不再用「核食」這個名稱。楊表示，「改叫輻食，我支持」，痛批民進黨此舉是「認知作戰的第一步」，就像民進黨把「核食變福食」，就像過去將萊豬變美豬一樣。

楊植斗質疑，民進黨如果覺得核食沒問題，為何不敢跟人民直球對決核食爭議，反而轉個彎，以為改名叫「福食」就沒人抗議？如果真要這樣，那他支持乾脆改叫「輻食」，這樣語意多貼切。

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「萊劑是保健品，核食是福食，睜眼說瞎話，要騙人民到何時？」「那核電厰改福電厰，核四就可以啟用了」、「2025非福家園」、「台灣真有福氣啊！」「還湯不換藥，真當我們是愚民？」、「台語音像 『好死』，不吉不利！」、「公共政策可以理性討論闡述，DPP利用改名意圖美化，這種掩耳盜鈴的做法，實在太可笑了！」、「蔡政府真的愈來愈誇張了」。