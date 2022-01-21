國民黨祕書長黃健庭（右）今天上午在組發會主委許宇甄陪同下，張貼「第21屆第1任中常委選舉」公告。（趙婉淳攝）

首都之戰藍白合？ 黃健庭：在野應團結下架民進黨但合作模式要再討論

國民黨祕書長黃健庭今天上午在組發會主委許宇甄陪同下，張貼「第21屆第1任中常委選舉」公告，預計在3月5日投票。被問到前台北市長、國民黨前副主席郝龍斌主張年底首都之戰應藍白合，黃健庭表示，在野力量應團結一致下架民進黨，但在什麼時間，做什麼事，以及在哪些地方採取什麼模式，還要再進一步討論。

郝龍斌日前表示，國民黨在年底台北市長，應和民眾黨談「藍白合」，協調共推一人參戰，否則兩黨選民結構類似，硬要選下去可能兩敗俱傷，讓民進黨獲勝。

對此，黃健庭上午受訪表示，國民黨主席朱立倫已經講得非常清楚，國民黨應該結合所有在野力量，在年底選舉或以後的所有工作，都能團結一致，大家的目標很清楚，就是要下架民進黨，至於採取何種方式，在什麼時間做什麼事情，還要再進一步討論。

是否擔心國民黨可能被分票？黃健庭則說，在某些地方，有可能會產生這樣的狀況，說不擔心是騙人的，所以大家如何合作的模式，未來要再共同討論。媒體詢問，朱立倫是否曾徵詢參選高雄市長的意願？黃健庭直言「沒有」。

國民黨中常委選舉將於1月27日至28日辦理領表登記，3月5日投開票，3月8日前公告當選名單。另外，中常委選舉選監委員會將在2月8日前完成候選人資格審查，候選人可在2月19日至3月4日進行14天競選活動。