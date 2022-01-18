民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，引發關注，資深媒體人趙少康要求蔡政府，若要一意孤行開放核食入關，要先為當年「為反而反、禍亂台灣」的行徑向國人致歉，還要為罔顧2018年公投反核食的779萬臺灣人民致歉！

趙少康昨（17）日在臉書表示，蔡政府放行日本五縣市核食進口的鋪陳越來越明顯，民進黨「反核電卻挺核食」，還要改核食為「福食」，真是令人啼笑皆非。但凡走過必留下痕跡，在野的民進黨不只曾經大力反萊豬，也曾經反核食不遺餘力。

趙少康指出，311福島核災後，蘇貞昌高喊「我們要寶島，不要輻島」，販賣民眾對核能的恐懼換取聲量，民進黨更藉機力推非核家園，林淑芬、劉建國等民進黨立委還曾為核食議題痛批馬英九「蓄意殺人、政府是共犯幫凶」。2016年民進黨中央及13個執政縣市發布聯合聲明，表達禁止核食四原則，現任民進黨立委洪申翰更說過「日本是受災國，台灣不是，不需要妥協！」

對照現在的民進黨，趙少康表示，即使台日交流協會已經明白表示「台灣是否開放核食與能否加入CPTPP沒有必然連結」，民進黨還好意思「把核食變福食」，自己棄守談判立場，連可以加入CPTPP的暗示都換不到，把國家尊嚴及經貿談判籌碼都丟光了。

2016年，有網友在國發會的「公共政策網路參與平台」發起連署，要求蔡政府針對改變核食立場給國人一個交代，趙少康指出，當時有超過5000人附議，直到五年後的現在，蔡政府隻字未回。在野時為反而反，執政後「綠能，你不能」，所以他今天特別盤點過去綠營對核食進口的立場，喚起大家的記憶，要求民進黨開放核食前先道歉。