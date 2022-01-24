近日傳出有民進黨立委主張日本福島食品開放速戰速決，最快在本周臨時會總預算通過後就宣布開放。民進黨立委莊瑞雄今日回應，沒有在黨內聽過如此急促的聲音，但福島食品輸台，一定要經過嚴格的科學檢驗。民進黨立委蔡適應說，此事應由行政部門統一說明。

莊瑞雄表示，日本福島食品現在已被台灣的在野黨，操作成核食，先汙名化後才要討論，本來就會很艱辛，但政府處理的標準會跟世界各國一致。不過國民黨現在似乎也願意站在符合科學數據的角度，不影響食品安全的前提下進行討論，這也是一種進步。

莊瑞雄指出，要不要馬上開放，這不是快慢的問題，而是要把科學數據公布，讓國人對食安、人體健康沒有疑慮，然後符合國際標準，跟世界各國一樣作法即可。

蔡適應說，日本福島食品的開放時間，是過年前還是過年後，還要再等一段時間，讓行政部門統一說明，畢竟國會不是行政單位，國會議員說的，都是個人看法跟臆測，還是要以行政部門宣布為主。