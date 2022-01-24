立法院今天黨團協商中央政府總預算，立委關注日本福島核災食品解禁問題，國民黨立委陳玉珍問原能會主委謝曉星，媒體報導核災區人民不敢吃當地牲畜，且從當地豬牛體內驗出輻射殘留，是否會有此事？謝曉星表示，輻射會以指數性下降，不過還是會有殘留。

陳玉珍說，他在報章上看到外國的輻射外洩地區，即便幾十年後，從當地的豬羊裡頭還是有核能殘留，當地的民眾都不敢吃在地的豬跟羊，這些是可能的事實？

謝曉星表示，只要進口食品的輻射量低於所規定的安全標準，就可以進來。至於核災地區的食品如果食用了會不會有輻射殘留，每個半衰期劑量會都隨時間遞減，只要是他是低於規定標準很多的，它每個週期就減會少一半，呈指數性往下掉，輻射量會越來越少，「但還是會有殘留。」

陳玉珍及其他立委打算繼續追問謝的看法，民進黨團總召柯建銘則批評，不同問題也要到這談的話，這樣會談不完，這是學術研討會嗎？還是國是論壇？

國民黨立委曾銘宗問，若要開放福島核災食品進口，要不要實地查廠？日本官方會不會出安全證明？海關進口查驗比例是多少才可確保有問題的不會進來？萬一造成損害要不要建立賠償機制？國民黨立委葉毓蘭也問開放日本核災食品進口有沒有期程表？

謝曉星表示，「核食要何時開放？基本上我不知道，因為院裡面從沒找過我」，民進黨立委劉世芳則打斷謝，「核食不准進口好不好！」曾銘宗則揶揄劉世芳，「『劉主委』你怎麼在質詢他？」

謝曉星強調，原能會是獨立機關，負責管制工作，過去他們查驗的量能在平均一年1萬2000到1萬8000件，經過檢討精進之後，已經可以提高到一年將近7萬件，將來持續檢討可以讓量能更加提升。