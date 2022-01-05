為萬華討公道！張亞中合體應曉薇 團結下架林昶佐

無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數，國民黨在地議員應曉薇吹響反攻號角，5日合體孫文學校校長張亞中挺罷免。張亞中怒批，罷免案應為公共議題，民進黨卻操作成藍綠對決，主因是綠營擁4大優勢，包括政黨基本盤多、行政資源豐富、掌握媒體話語權及顛倒是非，呼籲萬華人應站出來行使公民權利，「終究那些宵小分子、邪惡分子是抵擋不了我們的正義之聲。」

應曉薇近期火力全開，今日選在萬華區青年公園廣場舉辦造勢，邀來坐擁大批支持者的張亞中前來讚聲，除有國民黨黃復興主委季麟連、擬參選北市議員的林冠勳及青年團前團長田方倫等人現身支持，作為公民力量的罷昶總部領銜人周世雄、總指揮姚冠均也到場聲援。

張亞中表示，罷免案關乎社會公益，能捍衛台灣民主價值，只要是對的事就要去做，因此自己義不容辭來站台，這幾天也會站在第一線挺罷免。他痛批林昶佐作為在地立委，卻沒盡到保護人民的責任，甚至讓萬華形象受影響，能理解民怨何來。

張亞中表示，罷免是人民對抗不良官員最重要的政治武器，能讓那些平時都在混、不在乎人民的人獲得唾棄，這種罷免活動越多，台灣民主政治才會更好，別忘了那些人也會怕，看看林昶佐近期出現在街頭的次數就好了，對方總算懂得去街頭拜託，是民主政治的可貴。

「各位不要被政黨操弄！」張亞中痛批，民進黨將罷免案比照公投、台中第二選區立委補選，通通操弄成政黨對決，大家可想想為何綠營要大動作護航無黨籍立委，可見林昶佐過去打著時代力量、無黨籍招牌，實則為民進黨抬轎，所以哪有什麼無黨色彩，林根本就是民進黨的人。

張亞中指出，為何民進黨可將民生、公共議題打成政黨對決，因為對方有4大優勢，包括政黨基本盤多、行政資源豐富、掌握媒體話語權及顛倒是非，就如同蔡英文總統說不清論文爭議，他希望人民不要屈服在政治威力下，只有堅持到底，那些邪惡分子將抵擋不了正義之聲。