《國民大會》

總統蔡英文的博士論文門，引發許多議論。台灣民意基金會28日公布蔡英文「論文門」民調顯示，2成8受訪者「相信」蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文與學位，與兩年前相較，「相信」的人增加了。前台北副市長李永萍表示，蔡英文30年不公開論文等作法，更增加大家不相信她有博士論文的趨勢。

李永萍今天(29日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡英文很多作法，更增加大家不相信她有博士論文的趨勢。因為明明我們的法律，按照教育部長所講的，很清楚，如果不想公開你的論文，要提出理由去申請，確實如果研究的領域很先進，可能有專利問題，擔心被人模仿等等，確實可以要求延後，但是延後也有相關法律規定，以5年為期限。而台灣這個立法，不是台灣單獨想出來的，一定是走國際規範。

李永萍接著指出，現在愈來愈多人不相信蔡英文有博士論文，最主要的原因，是沒有朋友、沒有照片、相關的師生出來幫她舉證，不合常理。還有蔡英文「此地無銀三百兩」的作法，如果以法律規定，頂多申請5年內不能公開，怎麼可能申請30年呢？質疑她是使用總統職權，跟她有關的都是機密，用延伸來解釋，她必須被保護；可是蔡英文這種作法，就陷入了信心危機，因為她研究的題目不是秘密。