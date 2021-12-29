因應近期民生餐飲業者頻傳漲價一事，苗栗地檢署29日上午召開苗栗地區2021年查緝民生犯罪聯繫平台會議，邀集苗栗縣警局、苗栗縣調站、苗栗縣政府工商發展處、消費者保護官交換意見，並將對嚴重影響民生平穩案，嚴加查辦。

苗栗地檢署檢察長陳松吉表示，行政院已於12月初邀集法務部、公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處等，成立跨部會「物價聯合稽查小組」，將主動稽查物價、針對哄抬、囤積、壟斷等不法情事從速、從嚴查辦。苗栗地檢署將延續行政院指示政策方向，和各與會機關共同研議相關的聯合查緝行動，從消費端、供應商到生產端一路向上追溯，確實掌握各階段的價格變化以挖掘是否有不合理漲價的情形。

苗栗地檢署民生犯罪執行秘書主任檢察官鄭葆琳，在會中提出專題報告，除介紹非法囤積、哄抬物價的相關犯罪構成要件外，也和與會機關建立密切的聯繫管道，務期配合行政院跨部會的物價聯合稽查行動，在縝密的蒐證下，區分民生必需品和防疫物資辦理相關案件。苗栗地檢署將會妥善運用先前的查緝非法哄抬口罩、防疫酒精價格案件經驗，在與會機關遇到個案相關問題時，提供意見協助辦理。

苗栗縣警局並針對先前協助查緝越南產製豬肉製品的案件提出專案報告，表達積極協助各單位聯合查緝的決心。苗栗縣調站則就日前與苗栗縣政府農業處至苗栗肉品市場公司的查訪結果進行專題報告，並說明法務部調查局「穩定物價安心消費」的政策方案，持續進行情資蒐報與案件偵辦。苗栗縣政府消保官也針對轄內全聯、大潤發、便當店等民生物資銷售地點查核的結果進行專題報告，作為與會機關未來研判事實的基礎資訊。

在29日的會議上，各與會機關都展現出積極查緝非法哄抬物價、囤積物資的努力，陳松吉期勉透過本平台聯繫會議結合檢、警、調、縣府的力量，共同策進更迅速有效的查緝方式，若遇有刑事不法案件，請各機關儘快報請本署指派專責檢察官速查嚴辦，對於此類嚴重影響民生平穩的案件，檢方絕不寬貸。