Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

這下子湖人的傷兵問題更加嚴重了！前役遭遇灰狼提前受傷退場的湖人明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯，19日經過檢查後由湖人官方宣布，他的左膝內側副韌帶拉傷，至少需要缺席4周時間，也就代表接下來「小皇帝」詹姆斯責任更重了。

本季場均23.8分、10.2籃板及3.0助攻的安東尼戴維斯，是在昨天遭遇灰狼第3節撞傷左膝提前退場，還一度傳出他在球員通道摔倒，當時傷情預估並不嚴重，沒想到經過核磁共振檢查後，確定他的左膝韌帶拉傷，傷勢遠比原本想像嚴重。

如此一來，湖人明天作客出戰公牛的比賽，除了安東尼戴維斯沒辦法上場，霍華、荷頓塔克、蒙克、布雷德利、納恩等人都因觸發聯盟健康與安全協議停賽，等同6人無法出賽，不過本季因為右腳踝傷勢還沒上場的阿里查升級出賽存疑狀態。

湖人目前戰績16勝14敗，位居西區第6，只是隨著如今不僅傷兵問題嚴重，更有疫情困擾，接下來可用之兵越來越少，將讓詹姆斯、韋斯布魯克兩大主將面臨更加嚴峻的挑戰，更麻煩的是，湖人接下來不能再有主力觸發聯盟健康與安全協議了。