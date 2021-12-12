台灣啤酒英熊職業籃球隊12日迎來今年最後一次主場周「換什趴」，對戰桃園雲豹最終比數102比93拿下3連勝。上半場台啤英熊球員穩定發揮以46比35取得11分領先，直到第3節台啤英熊一度當機，讓桃園雲豹隊將比數拉近，對此狀態總教練楊志豪表示：「前面幾場比賽也有第三節當機、防守的問題，我們會持續針對此部分作加強應變。」

王皓吉於上半場投籃落地後，踩到桃園雲豹洋將米特羅維奇，傷退後並未再回到場上，目前傷勢、歸期有待明日做全面檢查後而定。本場比賽台啤英熊共5人得分上雙，包含隊長蔣淯安18分、10籃板與7助攻，以及中華隊國手級射手李啓瑋14分、7籃板與3助攻。

此外，本土禁區悍將周伯勳除了做老本行扛洋將之外，也積極進攻拿下18分、5籃板好成績，也連兩場有三分外線進帳，賽後周伯勳表示：「總教練楊志豪一直都有要求每一位球員都必須具備外線得分能力，今天也特別鼓勵我有空擋就果斷出手，希望之後的比賽也能像今天一樣，對球隊做出更多貢獻。」

本場比賽兩隊都曾擺出全本土陣容應戰，對此球星李啓瑋表示：「總教練楊志豪今天讓本土有更多上場機會，為的是提昇大家的信心，讓球隊整體都能多點開花，不依賴單一得分點。」

今日台啤英熊球團除了持續舉辦「換什(音同神)趴」主題周，台啤英熊全體球員以及啦啦隊小調啤特別準備個人聖誕驚喜外，也邀請到藝人「151」林彥君擔任本場比賽的勝利掌旗官，台啤英熊至今3場主場賽事眾星雲集，皆有多位藝人朋友、體育界知名運動員到場為球隊應援，如「最強銀行員」中華隊國手吳昇峰、味全龍球星曾陶融、藝人朋友鬼鬼吳映潔、張立東、李易等人。

總經理哈孝遠表示：「很開心各界好友都能進場支持台啤英熊的比賽，期待明年1月22日、23日主場有更多球迷朋友可以一起進場同樂。」台啤英熊下周12月19日將客場首次對決台南台鋼獵鷹，下次主場賽事為1月22日、23日分別對上台南台鋼獵鷹及高雄海神。