四大公投投票在即，藻礁公投推動聯盟今串聯全台22位棲地守護者，共同發表公投願景宣言，盼基於守護環境、守護弱勢的價值，呼籲全民一起站出來「挺藻礁」。藻礁公投推動聯盟要求政府，如果珍愛藻礁公投通過，應畫設南桃園藻礁生態系野生動物保護區，讓全民享自然生態。

藻礁盟今日在立法院舉行記者會，發表藻礁公投願景宣言，藻礁盟指出，藻礁公投是由民間發起的第一個環境生態公投，匯聚有史以來最多、70萬連署公民，涉及議題與價值既深且廣，期待公投勝利，守護棲地。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政朗誦「藻礁公投願景宣言」提到，為什麼政府可以六年漠視野生動物保護法及文化資產保存法的程序正義，只為護航中油第三天然氣接受站興建；政府明明有足夠時間執行台北港替代方案，卻瞞天藉口，甚至默默放任用電增長，忽視節電在整體政策的關鍵重要性。

「藻礁公投願景宣言」強調，保護藻礁生態系、保存自然地景，不會讓能源轉型失敗，反能阻止能源轉型政策即將傾頹崩壞，我們相信公投會勝利，希望大家可以下定決心，出門投下同意票，讓12月18日成為值得紀念的日子。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，天然氣只是過渡方案，不應破壞藻礁生態，且滿足燃氣需求替代方案很多，像是一接、二接都在擴建，五接陸域部分也在開發，2026年二接三期完工後，設備利用率就降到80％；如果還嫌不夠，民間也提出台北港、林口港等海象條件較佳的人工港區替代方案。台灣要達到2050年淨零碳排，天然氣只是過渡能源，過渡能源不該破壞永續生態。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂說，觀新藻礁在國民黨執政時期，與環保團體花費2年多時間，通過畫設野生動物保護區，大潭藻礁從2014年申請畫設至今快十年，中央與地方政府相互推諉，在地居民為國家經濟發展，容忍電廠擴建帶來嚴重的空汙，但堅決反對三接蓋在藻礁生態最好的大潭藻礁上。