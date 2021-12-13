第79屆金球獎今公布入圍名單，電視類有紅翻全球的韓劇《魷魚遊戲》獲3獎提名，分別是劇情類最佳影集提名、戲中編號「456」的男主角李政宰角逐劇情類最佳男主角、編號「001」的76歲資深演員吳永秀則入圍最佳男配角。

而電影類方面，入選影帝有《犬山記》的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區對上《王者理查》威爾史密斯，還有《馬克白》丹佐華盛頓，以及新版「刀鋒戰士」馬赫夏拉阿里跟西班牙第1位奧斯卡金像獎得主哈維巴登。

影后提名則有奧斯卡影后妮可基嫚、第70屆金球獎最佳女主角潔西卡雀絲坦、艾美獎得主奧莉薇亞柯爾曼、《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡跟《史賓賽》中的克莉絲汀史都華。

第79屆金球獎電影類入圍名單

劇情類最佳電影

《犬山記》（The Power of the Dog ）

《王者理查》（King Richard）

《沙丘》（Dune）

《貝爾法斯特》（Belfast）

《CODA》

音樂／喜劇類最佳電影

《西城故事》（West Side Story ）

《千萬別抬頭》（Don't Look Up ）

《倒數時刻》（tick,tick...BOOM！）

《甘草比薩》（Licorice Pizza）

《情聖西哈諾》

劇情類最佳男主角

《馬克白》丹素華盛頓

《王者理查》威爾史密斯

《犬山記》班奈狄克康柏拜區

《Being the Ricardos》Javier Bardem

《Swan Song》Mahershala Ali

劇情類最佳女主角

《史賓賽》克莉絲汀史都華

《Being the Ricardos》妮可基嫚

《Gucci：豪門謀殺案》女神卡卡

《失落的女兒》奧莉薇亞柯曼

《神聖電視台》潔西卡雀絲坦

音樂／喜劇類最佳男主角

《千萬別抬頭》李奧納多迪卡皮歐

《倒數時刻》安德魯加菲爾德

《情聖西哈諾》Peter Dinklage

《甘草比薩》Cooper Hoffman

《紐約高地》Anthony Ramos

音樂／喜劇類最佳女主角

《西城故事》Rachel Zegler

《時尚惡女：庫伊拉》艾瑪史東

《千萬別抬頭》珍妮佛勞倫斯

《甘草比薩》Alana Haim

《ANNETTE：星夢戀歌》瑪莉詠柯蒂亞

最佳男配角

《犬山記》Kodi Smit-McPhee

《貝爾法斯特》Ciarán Hinds

《貝爾法斯特》傑米道南

《The Tender Bar》班艾佛列克

《CODA》Troy Kotsur

最佳女配角

《犬山記》克莉絲汀鄧斯特

《貝爾法斯特》Caitríona Balfe

《Passing》Ruth Negga ()

《王者理查》Aunjanue Ellis

《西城故事》Ariana DeBose

最佳導演

《犬山記》珍康萍

《沙丘》Denis Villeneuve

《西城故事》史蒂芬史匹柏

《失落的女兒》瑪姬葛倫霍

《貝爾法斯特》Kenneth Branagh