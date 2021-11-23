台灣首部以女頭目為拍攝對象的紀錄片《阿查依蘭的呼喚》，23日舉行電影首映會，導演魏郁蓁攜手廖莉華頭目現身戲院和觀眾致意。

片中呈現出台灣獨有的排灣族傳統文化，最讓魏郁蓁導演印象深刻的莫過於紋手儀式，刀片鑽開皮肉，鮮血沿著圖紋溢出，廖莉華頭目説：「感覺肉被割開，骨頭也被刻了。」而手紋印記在血汗交織下，刻進她心靈的深處，不僅為了文化、也為了傳承，更為了給後人留下家族手紋印記等文化資產。

排灣族的紋身文化其實已經中斷了近80年，片中主角廖莉華頭目為了復振文化，在經過殺豬獻祭，稟告祖靈後，才得以獲准紋手。《阿查依蘭的呼喚》記錄下盛大、繁複的儀式過程。

紋手儀式上只見廖莉華頭目痛得冷汗直冒，但仍強忍淚水。（牽猴子提供）

魏郁蓁導演分享：「這一場拍攝，讓我們看到莉華頭目堅忍的一面，紋手過程非常漫長，只見她痛得冷汗直冒，但仍強忍淚水，實在忍無可忍時，就口咬布巾硬撐。」廖莉華頭目的兒子在旁看見辛苦的媽媽，更是心疼地流下眼淚。導演魏郁蓁欲透過鏡頭帶觀眾認識這位勇敢的女性，堅定而榮耀地承接排灣族文化傳人的使命！

《阿查依蘭的呼喚》為魏郁蓁導演初次執導作品，歷經7年的籌備與拍攝，碰到最困難的問題是經費困窘。由於廖莉華頭目居住在屏東南方，劇組必須長距離的交通往返，因此在人力與財力上，造成巨大的負擔，幾年下來，魏郁蓁導演舉了不少債，她也感慨地說：「拍片後，一年總有幾次要開口向親友周轉，這不僅只是資金壓力，更大的是無形的心理負擔，但我們堅信這部影片是很有意義的。」

《阿查依蘭的呼喚》喚醒許多人對於原住民議題的關注，更獲得了美國、加拿大、英國、德國、日本等10多個國家、超過20個國際影展的青睞，讓台灣特有的排灣文化受到國際影展的注意。

《阿查依蘭的呼喚》導演魏郁蓁歷時7年的籌備與拍攝，紀錄一位單親媽媽－廖莉華頭目的生命故事，她努力扛起難以負荷的重擔，單親的壓力、頭目的責任、族人的期盼與祖靈的呼喚，成了她人生中最苦也最美的憶念。

《阿查依蘭的呼喚》經過疫情的洗禮和考驗後將於11月26日上映，觀眾於上映期間進戲院購買電影票即贈「靈魂版海報」乙張。更多詳情請見官方臉書：https://www.facebook.com/thewayhomefilm2021

《阿查依蘭的呼喚》呈現廖莉華頭目堅定而榮耀地承接排灣族文化傳人的使命。（牽猴子提供）