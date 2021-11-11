衛視中文台《一袋女王》今晚(11日)晚11點將播出李玉璽和黃鐙輝、張立東、潘君侖3位好友私下爆笑故事，曾國城好奇問李玉璽說為何跟他們是好朋友，李玉璽竟然呆萌回：「我也不知道」，其實這樣的呆萌的個性讓好友張立東都忍不住想保護他，連他喝醉都乾脆打包打回家，擔心他被其他女生覬覦撿走。

張立東提到因為拍戲剛李玉璽認識，電影裡兩人是敵對，私下相處時卻發現兩人的興趣相似，都喜歡看動漫、收集公仔，加上私下的李玉璽很愛搞笑，根本就是諧星底，而且擅長模仿非人類，李玉璽當場就模仿起馬邊甩頭邊呼氣的神情，還噴了一旁JR一臉口水，但模仿得唯妙唯肖讓巴鈺直呼真的好像，李玉璽也笑說自己就莫名其妙發現有這個才能。

合拍的兩人私下也常聚會，甚至會約到李玉璽家裡喝酒聊天，甚至年輕時有次出去玩，酒一陣亂後當場醉倒，是張立東把喝醉的他扛回家睡。對此張立東認真的說，向李玉璽這麼帥的人在外面喝醉其實很危險，那次他就發現周圍的女生都盯著李玉璽看，喝醉的李玉璽說要去上廁所，那群女生竟然跟著也起身，搞得自己當天只好化身李玉璽的經紀人保護他，最後只能把他帶回自己家裡睡，就怕他被撿走。

不只玩在一起，面對好友需要幫忙的時候也都義不容辭，原來李玉璽首次接下主持工作與Ella陳嘉樺搭檔主持《鴻門家宴》時，還特意跟張立東請教主持的秘訣，張立東當時就建議李玉璽不管節目中還是私下，都要努力跟個性活潑的Ella開玩笑，兩人熟悉後化學反應才出得來，他還要李玉璽試著撩人妻Ella，讓人妻開心這樣工作感覺也會很開心，完全傾囊相授毫不藏私。

李玉璽還現場示範如何撩人妻巴鈺，只見李玉璽拿著一整組附筷架的筷子組，對著巴鈺說要送她一個禮物，跟巴鈺說要兩人一人拿一樣東西，再把筷子遞給巴鈺說：「筷子給你，筷架(快嫁)給我」，讓巴鈺當場臉紅還笑到花枝亂顫的直呼：「好會！我願意！」李玉璽近日受邀擔任衛視中文台30周年特別節目《第31年的約定》主持人，將於明(12日)晚8點20分衛視中文台播出。

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