愛情並不是一件簡單的事，除了要懂得包容、信任以外，彼此的磨合也是非常重要的，但如果雙方真的合不來，就不需要再勉強。命理網站「螢火蟲星座神婆」發文，指出巨蟹座、雙子座和雙魚座的人，最容易因為愛情遍體鱗傷，就算被另一半背叛、欺負了，也不捨得分手。

1、巨蟹座

巨蟹座非常重感情，但這同時也是他們的弱點，一旦感情出現裂痕、彼此之間有了誤會，巨蟹座就會變得很卑微，努力地想要討好另一半，所以很容易會被對方欺負、搞得遍體鱗傷，但即使如此，他們還是狠不下心分手，無法輕易放下這段感情。

2、雙子座

雙子座經常因為一件小事猶豫很久，幾乎每件事都無法果決地做出決定，久而久之，另一半就會受不了他們這樣的個性，不過雙子座很珍惜每一段感情，為了挽回他們寧可低聲下氣、變得卑微，只希望2人能夠和好如初，就算被對方傷害，也不捨得離開。

3、雙魚座

雙魚座個性善良單純，還很容易沉浸在幻想中，願意為了愛情委曲求全，容忍另一半所有不好的習慣和性格，他們不怕苦也不怕累，只怕和愛人分開，雖然知道這樣的個性很容易被對方欺負，但雙魚座就算內心已經傷痕累累，也還是甘願為了愛情付出一切。