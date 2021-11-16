有些人天生財運就很好，沒做什麼也有賺錢的機會找上門。日本網站《Lamire》近日發文，公開了財運最旺的「星座+血型」組合，有些人因為個性細心、懂得理財之道，所以累積不少財富，有些人則是天生擁有吸金體質，不用特別理財，也可以輕鬆賺到錢。

第5名：巨蟹座+A型

A型巨蟹座的人本來就很擅長注意小細節，因此管理錢財對他們來說得心應手，平時拿到的收據都會妥善保管，還有記帳的好習慣，對於自己的收支往來瞭若指掌，未來只要立下儲蓄目標，並且朝著它努力前進，就可以變得更富有。

第4名：獅子座+O型

O型獅子座的人追求華麗時尚，在購買昂貴精緻的商品時，也能從中獲取財富，雖然一直這樣大手筆花錢並不是好事，但如果買的都是可以長久使用的東西也無妨，建議你們可以認識比自己年紀大的對象，搞不好有機會成為豪門的一員。

第3名：摩羯座+AB型

AB型摩羯座的人工作能力很強，為了賺取更多的金錢，你們在事業上非常積極認真，而且願意為此付出大量的精力，屬於責任越重、賺得越多的類型，建議你們如果想要成為富豪，要以出人頭地為最終目標，或嘗試從事副業，都是不錯的選擇。

第2名：天蠍座+B型

B型天蠍座的人相當重視擁有的東西，不會輕易放棄，對於金錢也是非常珍惜，即使賺到不少收入，你們也不會隨便亂花，而是會忍住這股慾望，將錢存到銀行裡面，如果持續存錢的話，就可以累積財富，想要變成富翁也不再只是一場夢。

第1名：金牛座+O型

O型金牛座的人天生財運就非常好，即使沒有特別努力，也會有賺錢的機會找上門，而且你們十分珍惜金錢，對於如何妥善使用都會三思而後行，只要你們徹底養成定時儲蓄的好習慣，很快就能夠迎來發家致富的那天。