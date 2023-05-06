印尼一名男子與家人到動物園遊玩，自駕遊園觀賞野生動物時，遇到兩隻公獅在追逐，隨後竟直接撞到他們的車，車子瞬間凹了進去，後車燈也損壞，車內6名全嚇傻，所幸並沒有人受傷，之後車主還與獅子合照，表示雙方已握手言和。

綜合印尼媒體報導，車主波馬那（Febrian Permana）先前至東爪哇省的塔曼野生動物園（Taman Safari Indonesia）遊玩，當時選擇自駕遊園，車上一共有6名家人，其中包含兩個4歲的小孩，當時出現兩隻公獅，在路上玩起你追我跑的遊戲。

從影片可見，現場不只一輛車子，兩隻獅子互相追逐，直接撞上其中一輛紅色轎車。車主波馬那提到，「當時全家都很慌，畢竟是被獅子撞到，而且還是兩隻，車子晃得很大，但受損並不嚴重，汽車後備箱鈑金凹陷，後照燈也破損了，所幸轎車很牢固」，他們之後改搭猛獸籠車遊玩，波馬那還伸出手，表示與獅子和解。

園方事後說明，相互追逐的公獅名字分別為Debo與Frans，當時園區內有進入交配期的母獅，牠們為了展現自身強大的力量，所以才會出現這類行為，屬於正常現象。至於在園區內被動物撞壞的車輛，遊客可持動物園門票向保險公司索賠，因開車入園包含相關保險，不過若是遊客蓄意造成傷害，就無法獲得保險賠償。

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