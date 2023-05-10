印度近日一場大雨後，一條渾身雪白的眼鏡蛇突然出現在民宅內，由於罕見的外觀以及當地對眼鏡蛇的崇拜，讓住戶嘆為觀止，但為了安全起見，仍打電話通報當地野生動物保護機構，由專業人員捕捉這條白化眼鏡蛇，經評估後野放回森林中。

The Forest Department on Wednesday released a rare leucistic cobra, that was rescued by a volunteer of the Wildlife & Nature Conservation Trust from Kurichi in #Coimbatore, into the wild near Anaikatti. @THChennai pic.twitter.com/gzkgfPwEqV — Wilson Thomas (@wilson__thomas) May 4, 2023

綜合外媒報導，印度南部哥印拜陀市（Coimbatore）本月3日下完大雨後，一條白化眼鏡蛇（albino cobra）突然現身當地一戶人家中，身長約5英尺（約1.52公尺），由於牠全身呈現雪白色，罕見的模樣讓居民全都看傻了，隨即通報當地的野生動物保護機構「Wildlife & Nature Conservation Trust（WNCT）」，對方立刻派人前往現場捕蛇，並在評估後將其野放到森林中。

WNCT事後在臉書發布貼文，稱白化眼鏡蛇是一種稀有且獨特的物種，因為體內某種基因突變，導致牠們缺乏黑色素，外表呈現出典型的白色或黃色。這種白化眼鏡蛇通常在東南亞或印度被發現，且像一般眼鏡蛇一樣，白化眼鏡蛇也擁有毒性，如果人類被咬傷後沒有即時治療，可能導致癱瘓，嚴重甚至會致命。

不過因為白蛇是較為稀有的蛇類動物，不少國家、地區都有「白蛇崇拜」，認為其具有靈性，因此白蛇也有「靈蛇」之稱，被人認為是神明或活佛轉世。同時印度眼鏡蛇是印度的四大毒蛇之一，具有神聖且可怕的形象，印度主神「濕婆神」的脖子上就纏有一條守護的眼鏡蛇，所以眼鏡蛇在印度又被稱作「聖蛇」，而白化的眼鏡蛇自然更受眾人敬畏。