大陸四川一名飼主日前帶愛犬出門散步，聽到路邊傳來微弱哭聲，狗狗聽到聲音後，趕緊跑過去查看，發現一隻受凍的幼貓，由於飼主家中已有寵物，因此不打算收編，未料愛犬卻不願意離開，似乎在央求主人撿回家照顧，讓人看了非常感動。

根據《白鹿視頻》報導，四川成都一名陸姓飼主日前帶愛犬出門，走到一半時聽到啜泣聲，愛犬立刻循著聲源走過去，發現一隻被遺棄的小貓趴在地上，不清楚牠是與母貓走失，還是有人惡意棄養，於是陸姓飼主幫忙撿紙箱與報紙，把小貓裝進去禦寒。

陸姓飼主提到，當天晚上快要下雨了，如果小貓沒有被撿走，基本上就可能被凍死，但是她已經養了一隻狗，還有幼小的女兒要照顧，根本無暇再養貓咪，所以沒有打算收編，將幼貓安置於屋簷下便打算離開，未料愛犬卻待在原地不肯走，讓她看了非常困惑。

陸姓飼主不管怎麼拉，愛犬就是堅持待在原地，她嘗試將紙箱拿起來，狗狗才開心的跟上來，再次將紙箱放下，牠又坐回地上，飼主才意識到愛犬不捨幼貓，因此用行動央求主人收編，她無可奈何只好抱回小貓，回到家後愛犬整天守在幼貓旁邊。

不少人分享類似經歷，「狗不只忠誠而且善良，我的愛犬就是這樣，也是撿流浪貓回家，待在牠身邊寸步不離，一聽到聲音就馬上起身查看」、「我家的小白狗就是愛犬帶回來的流浪狗，本來擔心牠是老狗，所以不打算飼養，但愛犬堅持留下牠，雖然牠們天天吵架，但依舊玩得很開心」。