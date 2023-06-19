唐詩《憫農》是許多人學生時代必背的古文之一，「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」內容表達出農民的辛苦，並希望人們能夠珍惜食物，然而大陸歷史學者指出，寫出這首唐詩的作者，卻在後來成為了歷史有名的大貪官，不但生活揮霍無度，還無視老百姓的貧苦。

大陸歷史學者紀連海指出，李紳並非從一開始就是貪官，事實上他自幼喪父，當官前受盡民間寒苦，而《憫農》一詩就是在剛考中進士時創作的，當時他是真心在憐憫百姓，文字自然傳遞出他的真情實感。然而李紳當上大官、錢權都掌握在手中以後，就開始走起歪路，面對百姓的態度也有了180度的大轉變。

李紳不但一餐要吃掉幾百貫錢（一千錢為一貫），他為官時的「酷虐」也相當出名，曾有個與他有同年之誼的崔巡官，因為一點小事得罪他，李紳竟將崔巡官的僕人處死，再將崔巡官捆起來痛打，如此大的官威讓老百姓都十分恐懼，紛紛舉家出逃，但李紳不以為意，輕蔑地說：「秕糠隨流者不必報來。」其中「秕糠」多用來比喻沒有價值的事物，而李紳卻拿它來比喻百姓。

除此之外，還有讓李紳死後也身敗名裂、禍及子孫的「吳湘案」。會昌五年（西元845），擔任淮南節度使的李紳接到舉報，稱揚州江都縣尉吳湘犯下貪汙、強搶民女等大罪，於是他立刻將吳湘處死；但等到李紳去世一年後，才驚覺這是一起冤案，朝廷當即下令將李紳家族「削紳三官，子孫不得仕」，生前風光的大官、詩人，一夕之間身敗名裂。