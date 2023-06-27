馬來西亞近日驚傳一起駭人事件，一名屋主在新家裝潢期間聞到一股惡臭，尋找味道來源時，赫然發現家中2樓的儲藏室出現一具腐爛男屍，且遺體四肢遭到綑綁，嚇得連忙報警，沒想到警方到場後表示，依據屍體腐爛程度推斷，死者已經去世超過3天。

根據《中國報》報導，馬來西亞巴西北根新鎮一名何姓屋主透露，裝潢師傅23日在新家進行裝修工程時，突然聞到刺鼻的惡臭味，原以為是動物屍體所致，但味道卻越來越濃，於是便致電請他親自到場查看。

本月25日屋主和裝潢師傅一同循著味道來源，最終找到2樓的儲藏室，沒想到門一打開卻發現一具四肢遭到綑綁的男性腐屍，嚇得緊急通報警方。屋主事後餘悸猶存表示，「我這間房子已經裝修了一年，沒想到儲藏室裡會出現一具男屍」。

警方獲報後趕抵現場，並依據屍體腐爛的程度初步推測，死者可能已經去世超過3天，至於其身分和事發真相為何，則有待進一步調查釐清。