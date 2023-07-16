馬來西亞一名婦人將採來的野菇入菜，還拍成抖音影片，沒想到一家三口吃完後竟頭暈嘔吐，被緊急送醫治療。原來是他們將有毒的「綠褶菇」誤認成可食用的雞肉絲菇，才會不幸中毒，事後婦人將悲慘過程上傳至網路，坦言怎樣也沒想到原本開心的烹飪分享，卻意外淪為警示影片。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一對夫妻將住家附近的白色野菇，誤認為是可食用的雞肉絲菇，便採摘回家入菜。影片中可見，婦人將野菇撕成條狀，接著加入蒜頭、辣椒和薑末爆香，再把野菇放入鍋中翻炒後加水煮開，儘管過程中出現「青綠色湯汁」，但婦人淺嚐一口後覺得很美味，便將炒菇端上桌，和丈夫、兒子一同享用。

沒想到不久後一家三口突然身體不適，丈夫甚至吐到幾乎昏倒，懷疑是野菇有問題，上網搜尋後驚覺誤食了毒菇，連忙打電話叫救護車。婦人表示，雖然自己與兒子只吃了一點點的毒菇，仍出現中毒症狀，怎樣也沒想到，原本是想透過影片分享如何烹調新鮮現採的野菇，最後竟然會淪為警示片，她也呼籲網友，食用野生菇類要格外小心，避免誤吃毒菇。

根據影片內容，婦人一家所食用的疑似是綠褶菇，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，外表顏色淺，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，因此常被混淆。誤食後1～3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。