清宮劇經常演皇帝為討論政務，每天都要上早朝，但事實並非如此。早在明朝確立內閣制後，大臣的奏疏都交由內閣處理，擬出意見後再給皇帝批覆，所以皇帝10幾年不朝野也沒關係，到了清朝雍正後，發現開朝會效率低，之後幾乎是有大事才舉辦。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清宮劇常演皇帝與大臣一早就集中在大殿討論政務，不過電視劇演上朝都是在大殿，但清朝皇帝上朝其實是在室外，康熙時期形成「御門聽政」制度，皇帝會坐在乾清門前，官員則站在廣場上，由於宮殿面積不大，官員也不能離皇帝太近，才會在室外上朝。

毛立平進一步說明，早在明朝確立內閣制後，大臣的奏疏都是交給內閣處理，皇帝再根據內閣擬出的意見，決定對奏疏的批覆，之後交由各部院執行，只要流程沒問題，上朝並不重要，而且費時又費力，還沒有效率，當時早朝成為一種儀式，象徵皇帝勤政，明朝皇帝就算幾10年沒上朝，政務依舊在運行。

而清朝從康熙開始，形成每天「御門聽政」制度，後來的皇帝漸漸發現，早朝也沒太大必要，逐漸改為三日一朝或五日一朝，皇帝有時也會不定期舉辦朝會，除了常規的早朝，皇帝還會召集各部院大臣討論政務，而雍正成立軍機處後，皇帝與軍機處大臣商議政務頻率更高，處理政務的方式主要是批閱奏摺或與大臣討論，而非上早朝。