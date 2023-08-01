受杜蘇芮颱風影響，大陸北京連日降下暴雨，不少地區傳出災情，就連傳說中「600年不積水」的北京故宮，也被網友拍下慈寧宮積水的畫面，引起網友議論，北京故宮工作人員透露，其實歷史文獻就曾有院落積水的記載，但只要盡快清理堵塞之處，就能恢復原本順暢的排水狀況。

根據《北京新聞廣播》報導，故宮博物院世界遺產監測部主任狄雅靜指出，故宮的排水系統非常複雜，雨水首先降落在屋面上，再從屋面導到臺基。院落整體屬於南高北低，且中間高、兩邊低，所以水會通過院落中間導向兩邊的明溝，之後匯流到金水河；有的院落則會將雨水導向暗溝，經過院落外的支溝、乾溝，最後一樣匯流到金水河。

而關於「故宮600年不積水」的傳說，狄雅靜表示其實是不正確的，在不少歷史文獻中都有像是故宮整個區域出現屋面漏雨、牆垣倒塌、院落積水等記載，比如光緒十一年陰曆四月，從東華門到西華門一帶積水「數尺不等」，但只要盡快找到堵塞的位置，將其清理、疏通，就能快速恢復原本的排水功能。

為了提早預防暗溝堵塞導致的積水，明、清兩代都會在每年三月打開暗溝清淤，而現在的故宮管理單位，則是每年春、夏、秋進行三次清淤，次數並不少。但為何清淤工作頻繁，慈寧宮還會積水呢？狄雅靜透露，並不是現代的清淤技術不好，而是工作人員在暗溝內發現了只有現代社會才有的產物，包含寶特瓶、塑膠袋，還有毛巾，甚至是衣物，這些東西堵住了暗溝的排水，清理後已經恢復順暢。