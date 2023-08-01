北京救災已轉移逾5萬人，2千餘名官兵搶險救災。（大陸央視）

北京救災已轉移逾5萬人，2千餘名官兵搶險救災。（大陸央視）

北京救災已轉移逾5萬人，2千餘名官兵搶險救災。（大陸央視）

北京救災已轉移逾5萬人，2千餘名官兵搶險救災。（大陸央視）

大陸央視新聞1日報導，北京市防汛辦7月31日晚消息，自降雨以來，全市共接報108處積水資訊、多條路段因積水斷路，46處已處置完畢。武警北京總隊2000餘名官兵投入搶險救災，架設繩橋救援；門頭溝永定河河道上游深山區通訊中斷搶修中。

石景山麻峪地區積水嚴重深達1米，消防員轉移疏散被困居民。北京特勤消防在房山連救數十人；豐台消防成功解救被困自家小超市兩名老人。1日清晨5時許，4架運輸直升機搭載26名官兵緊急飛赴北京市門頭溝沿河城火車站等地，執行受困列車救援物資空投和病員轉運等任務。

受強降雨影響，31日11時30分，大石河流域房山區城關街道、竇店鎮、石樓鎮段出現漫溢潰堤，沿線10餘個村受威脅群眾已按預案提前轉移。截至31日20時，全市共轉移受威脅群眾52384人。

北京市防汛辦7月31日晚消息，自降雨以來，全市共接報108處積水資訊，46處已處置完畢。豐台、石景山、房山、門頭溝、昌平、懷柔等區多條路段因積水斷路。塌方、山體滑坡等14處地質災害中，2處處置完畢，東五環遠通橋（南向北方向）東側護坡坍塌、房山區S320國道108復線等仍在處理中。

此外，全市共接報包括昌平區流村鎮韓台村、門頭溝區109國道K94＋800處、豐台區小清河橋局部、房山區X202新泗路等10處山洪、淤泥斷路資訊，4處已處置完畢，有6處正處理中。

災情發生後，武警北京總隊官兵火速動員，2000餘名官兵投入搶險救災。官兵星夜出動，於1日凌晨2時許抵近房山琉璃河鎮。大雨傾盆，武警官兵揮動鐵鏟，借助推土機、裝載機等裝備，在河床低窪地域迅速壘築堤壩，防止河水暴漲，出現漫灌危險。隨時做好增援準備。

在搶救方面：

7月31日9時28分，接報房山區青龍湖鎮一少年軍校基地（夏令營營地）有人員被困，消防部門迅速調派4個消防站攜帶舟艇趕赴現場救援。營地內一樓被淹，約20人在二樓，另有3名教官在觀測營地周邊水位時被困。消防救援人員趕到後對這3人進行了營救轉移，目前全部人員均已轉移至安全位置。

13時許，距此9公里外的漫水河水文站有人員被困，水已經漫過被困人員所處的房屋屋頂，5名群眾被困在高處的牆頭，其中還有1名兒童。14時10分左右，救援任務成功完成。

隨後，消防救援人員又來到距離此處約50米的第二處現場。在一個院子裡，搶救出被困16人，包括1名87歲老人和2名3歲兒童。

7月31日13時36分，石景山區廣寧街道麻峪村內道路積水最深處達1米，石景山區消防救援支隊接警後，出動指戰員35人、消防車8輛、衝鋒舟6艘，疏散被困居民。

7月31日下午，永定河石景山段河道明顯漲水。石景山區麻峪地區啟動群眾轉移安置工作。轉移安置居民2917戶，5855人。截至31日19時許，已有4000餘人集中安置在首鋼園服貿大廳。