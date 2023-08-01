古代帝王建都時主要選在北方，為何不是物產富饒的南方？大陸復旦大學文科資深教授葛劍雄提到，古代軍事威脅主要來自北方，若將都城建於南方，長久下來容易忽略邊疆，導致外敵入侵，還有考量到地勢問題，從上游較易掌握下游的動態，最後則是北方黃河流域為文明的發源地，是最早的政治中心。

大陸復旦大學文科資深教授葛劍雄表示，古代首都多建於北方，唯有出現南北分裂，才會改到南方建都，例如金朝侵略北宋，康王趙構只能一路往南逃，並在杭州稱帝建南宋，因為古代軍事威脅主要來自北方或西北，若建都於南方，容易忽略邊疆威脅，造成國家不安定，此外地勢位置也很重要，建都位置選擇地勢較高的北方，有助於從上游控制下游，再來就是北方黃河中下游文明發達，是政治中心、軍事要地。

不過明太祖朱元璋卻選擇建都南京，當時處於分裂時期，北京勢力還在元朝皇帝手中，他急於建國稱帝提升地位，只能選擇在南京稱帝，直到元朝滅亡，他才開始在北方找首都新址，第一看中的是長安（現今西安），卻發現西安關中太貧窮，並不適合，第二是開封，但附近渠道有淤塞狀況，南方運送糧食恐成問題，最後放棄遷都的想法。

葛劍雄進一步說明，南方雖然物產豐饒，但容易忽略邊疆問題，導致外敵入侵，而北方無法生產足夠的糧食，只能依靠運河從南方送糧食到北方，元朝皇帝也注意到此狀況，於是連接隋煬帝開的兩條運河，形成京杭大運河，才解決首都糧食供應問題。